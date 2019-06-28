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Şükrü Birand, yarın toprağa verilecek

- Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapılacak

28 Haziran 2019 Cuma 16:00
Şükrü Birand, yarın toprağa verilecek


İSTANBUL (AA) - Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 75 yaşında hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirileceği belirtildi.

Birand'ın naaşının, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:00
  1. Dereağzı
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. Şükrü Birand

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