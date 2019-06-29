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Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı


İSTANBUL (AA) - Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Şükrü Birand'ın naaşı, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, merhumun yakınları ve ailesi katıldı.

Ali Koç tabutun taşınmasına eşlik ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz cenazeye çelenk gönderdi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Şükrü Birand

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