Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Birand’ın cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, merhumun yakınları ve ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından, Ali Koç tabutun taşınmasına eşlik etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, cenazeye çelenk gönderdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.