Suikastlar için düğmeye basıldı: Pensilvanya'da Cuma günü büyük savaş çıkacak!

Cia Ajanı Fetullah Gülen'in yeğeni son günlerde Örgütün Pensilvanya'daki ana karargahında olan tüm kirli dümenleri ifşa etmeye başladı. Ayrıca örgütün ABD'deki önemli isimlerine ABD istihbaratının suikastlar düzenleyeceği, bu sebeple bazı örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye teslim olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Cevdet Türkyolu'nun çevresindeki isimleri de tasfiye edeceği direnenlere suikast düzenleteceği kesin olarak kabul edilen iddialar arasında.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ise bu cuma Pensilvanya'daki ana karargah olan çiftliği basma ve ele geçirme çağrısında bulundu. Ebuseleme Gülen örgütü Cevdet Türkyolu adlı yönetici teröristten arındırmak gerektiğini vurguladı.