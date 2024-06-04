  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suikastlar için düğmeye basıldı: Pensilvanya'da Cuma günü büyük savaş çıkacak!
Gündem

Suikastlar için düğmeye basıldı: Pensilvanya'da Cuma günü büyük savaş çıkacak!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 14:21:00 -
Suikastlar için düğmeye basıldı: Pensilvanya'da Cuma günü büyük savaş çıkacak!

Cia Ajanı Fetullah Gülen'in yeğeni son günlerde Örgütün Pensilvanya'daki ana karargahında olan tüm kirli dümenleri ifşa etmeye başladı. Ayrıca örgütün ABD'deki önemli isimlerine ABD istihbaratının suikastlar düzenleyeceği, bu sebeple bazı örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye teslim olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Cevdet Türkyolu'nun çevresindeki isimleri de tasfiye edeceği direnenlere suikast düzenleteceği kesin olarak kabul edilen iddialar arasında.

Cia Ajanı Fetullah Gülen'in yeğeni son günlerde Örgütün Pensilvanya'daki ana karargahında olan tüm kirli dümenleri ifşa etmeye başladı. Ayrıca örgütün ABD'deki önemli isimlerine ABD istihbaratının suikastlar düzenleyeceği, bu sebeple bazı örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye teslim olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Cevdet Türkyolu'nun çevresindeki isimleri de tasfiye edeceği direnenlere suikast düzenleteceği kesin olarak kabul edilen iddialar arasında.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ise bu cuma Pensilvanya'daki ana karargah olan çiftliği basma ve ele geçirme çağrısında bulundu. Ebuseleme Gülen örgütü Cevdet Türkyolu adlı yönetici teröristten arındırmak gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23