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Dünya Suikast iddiaları sonrası Esed Rusya’da kinini kustu! ‘Onlarınki savaş politikası’
Dünya

Suikast iddiaları sonrası Esed Rusya’da kinini kustu! ‘Onlarınki savaş politikası’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisi hakkında suikast emri iddialarına ilişkin ilk kez konuşan Esed, ABD’nin politikasının savaş politikası olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:42:00 -
Suikast iddiaları sonrası Esed Rusya’da kinini kustu! ‘Onlarınki savaş politikası’

Geçen günlerde koronavirüse yakalanarak dünya basınının gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın Esed’e suikast emri tekrar gündeme geldi.

Donald Trump’ın, 2017'deki kimyasal silah saldırısı sonrası Suriye'de Beşşar Esed'e suikast emri vermek istediği belirtilmişti.

Bu emre Savunma Bakanı Jim Mattis'in karşı çıktığı söylentileri yayılmıştı.

"Esed'i öldürmemiş olmaktan pişman olup olmadığı" sorusuna Trump, "Hayır değilim. Onun yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabilirim’’ demişti.

Donald Trump, ‘’İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı" cevabını vermişti.

Rusya’da ilk kez konuştu

Rusya'nın Zvezda TV kanalına Esed, tekrar gündeme gelen suikasta ilişkin ilk kez yorum yaptı.

Esed, “Trump'ın söz konusu kitapta bahsettiği son açıklamalarına gidersek, bu şaşırtıcı bir şey değil, yeni bir şey değil’’ dedi.

Esed, ‘’ABD'nin Soğuk Savaş'tan bu yana ve II.Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar olan politikası, darbe politikası, savaş ve suikast politikasıdır’’ dedi.

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Yorumlar

Hadra

Pekala Neden Toprağını PKK-ABD nin elinden kurtarmıyorsun? Bak Azerbaycan Rabbim Muvaffak etsin zaferini en yakın zamanda nasib etsin? Sen Suriyeyi bu hale getirdin defol git de Suriye Bağımsız bir devlet haline gelsin? Zındık hain Kukla Rezil varlık!
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