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Dünya Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-15 23:53:00 -
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD eski Başkanı Donald Trump'a ikinci kez silahlı saldırı girişimi oldu. Saldırı sonrası Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğramıştı. Kulağından vurularak kıl payı ölümden dönen Trump, 2 ay sonra yine silahlı saldırı ile gündeme geldi.

BEYAZ SARAY'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

KAMALA HARİS, TRUMP'IN İYİ OLDUĞUNA SEVİNDİM

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

 

Trump'a bir suikast girişimi daha
Trump'a bir suikast girişimi daha

Dünya

Trump'a bir suikast girişimi daha

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Ya bize ne? ABD başkanı kim olursa olsun, hepsi aynı kafada hangisi gelirse gelsin İsrail'in ve PKK/pyd'nin arkasında olacaklardır. Benim duam inşallah ABD de Sovyetlerin yıkıldığı gibi yıkılır. Tüm dünya huzura kavuşur

sdk

beter olsun bitenle birlikte
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