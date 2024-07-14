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Dünya Suikast girişimi sonrası Trump ile görüşen Biden'dan açıklama
Dünya

Suikast girişimi sonrası Trump ile görüşen Biden'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-14 23:08:00 -
Suikast girişimi sonrası Trump ile görüşen Biden'dan açıklama

Mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimine uğrayan Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, “İyi durumda olduğu ve iyileştiği için içtenlikle minnettarım” dedi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın suikast girişimine uğramasının ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti. Kısa bir görüşme olduğunu aktaran Biden, "İyi durumda olduğu ve iyileştiği için içtenlikle minnettarım” dedi.

First Lady Jill Biden ile birlikte Trump ve ailesine dua ettiklerini söyleyen Biden, mitingde öldürülen 50 yaşındaki Corey Comperatore’nin ailesine ise “en derin taziyelerini” iletti. Biden, Comperatore için “O bir babaydı. Ailesini kurşunlardan koruyordu” ifadelerini kullandı.

“Suikast girişimi ulus olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır”

ABD’de herhangi bir şiddete yer olmadığını kaydeden Biden, “Bir suikast girişimi ulus olarak savunduğumuz her şeye, her şeye aykırıdır. Biz bir ulus olarak böyle değiliz. Bu Amerika değil ve bunun olmasına izin veremeyiz” şeklinde konuştu.

Birlik çağrısı yapan Biden, “Birlik, ulaşılması en zor hedeftir, ancak şu anda hiçbir şey bundan daha önemli değildir. Tartışacağız ve aynı fikirde olmayacağız. Bu değişmeyecek ama Amerikalılar olarak kim olduğumuzu da gözden kaçırmayacağız” dedi.

“Tam olarak ne olduğunu değerlendirmek üzere inceleme talimatı verdim”

FBI tarafından saldırıya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Biden, saldırganın motivasyonu hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bu konu hakkında herhangi bir varsayımda bulunmama çağrısı yaptı. Trump’ın yüksek düzeyde bir güvenlik hizmeti aldığını vurgulayan Biden, "Trump’ın güvenliği için gerekli her türlü kaynak ve önlemin sağlanması adına Gizli Servis’e sürekli talimat verdim” ifadelerini kullandı. Biden, yarın başlaması planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.
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“Dünkü mitingde tam olarak ne olduğunu değerlendirmek üzere ulusal güvenliğe ilişkin bağımsız bir inceleme talimatı verdim. Bu bağımsız incelemenin sonuçlarını da Amerikan halkıyla paylaşacağız” diyen Biden, “Ulus olarak birlik olmalıyız. Bu bizim kim olduğumuzu gösterir” ifadelerini kullandı.

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