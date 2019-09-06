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Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Trafik Şube Güvenlik toplantısı gerçekleşti.

06 Eylül 2019 Cuma 14:45
Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Trafik Şube Güvenlik toplantısı gerçekleşti.


Şuhut Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve eğitim camiası katıldı.


Trafik Şube Güvenlik Toplantısı, ilçe merkez ve köylerindeki trafik ve asayiş konuları ele alınarak buradaki sorunların giderilmesi ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantı, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu’nun konular ile ilgili bilgilendirme konuşmasıyla devam etti. İlçe ve köy okullarındaki öğrencilerimizin güvenliği ile ilgili sorunlar üzerinde fikir alışverişlerinde bulunularak sorunların giderilmesi üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu. Okul pansiyonlarındaki sorunlara değinen Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki pansiyonlarda önceliğinin olduğunu belirtti.


Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:45
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