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Şuhut Devlet Hastanesi yönetiminden sağlık personeline karanfilli kutlama

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve yönetimi Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla hastanede çalışan hemşirelere karanfil dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:56:06 -
Şuhut Devlet Hastanesi yönetiminden sağlık personeline karanfilli kutlama

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve yönetimi Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla hastanede çalışan hemşirelere karanfil dağıttı.


Şuhut Devlet hastanesinde görev yapan hemşireler ile tek tek ilgilenen Şuhut Devlet Hastanesi yöneticileri, fedakarca görevlerini yerine getiren hemşirelere hem kolaylıklar dileyerek karanfil takdim etti. Başhekim Yıldız, Hemşireler Haftası nedeniyle tüm çalışan hemşirelerin haftasını canı gönülden kutladığını sözlerine ekledi.

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