"Şüheda 1915" tiyatro oyunu 18 Mart'ta Beştepe’de sahnelenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda sanatın eğitici ve birleştirici gücünü kullanmak amacıyla Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyunu hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği eser, 18 Mart'ta yaklaşık 500 kişilik kadrosuyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Tekin'in de katılması bekleniyor.

Oyunda Türk milletinin en ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin destansı hikayesi konu alınıyor.

Zaferin aynı siperlerde omuz omuza şehadete yürüyen ecdadın kanıyla yazılmış milli birlik ve beraberlik destanı olduğu anlatılan "Şüheda 1915"te, vatan savunması söz konusu olduğunda Osmanlı İmparatorluğu sancağı altında din, dil, ırk gözetmeksizin, dört bir yandan milletin bir araya gelerek yedi düvele karşı ortaya koyduğu "bir olma" iradesi canlandırılıyor.

Türk Telekom'un desteğiyle hazırlanan oyunda birçok usta tiyatro sanatçısının yanı sıra Maarif Tiyatrosu, Maarif Orkestraları, Maarif Koroları ve Maarif Halk Dansları Topluluklarındaki öğretmenler, sahne önü ve sahne gerisindeki süreçlerin tamamında etkin biçimde görev alıyor.