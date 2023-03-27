Sudanlı Orgeneral Burhan'dan büyük çıkış: İktidarın emri altında yeniden ordu kurmak istiyoruz! Askeri reform....

Ordu Komutanı Burhan, başkent Hartum'da, askerle siviller arasındaki iktidar paylaşım krizinin çözülmesi için yapılan konferansların son halkasını oluşturan Güvenlik ve Askeri Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Profesyonel silahlı kuvvetler inşa etmek ve ordunun siyasette suistimal edilmesine son vermek istiyoruz. Devletin reform sürecine mani olmayacağız. Silahlı kuvvetlerin tabi olacağı sivil bir otoriteyi sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Bu, tüm devlet kurumlarında reform yapmak için elverişli bir fırsat. Bu siyasi sürece Sudanlılar olarak biz liderlik ediyoruz. Tüm Sudanlıların güven duyacağı silahlı kuvvetlerin inşası için çalışıyoruz." diye konuştu.

Konferansta konuşan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da güvenlik ve askeri reform sürecinin geliştirilmesi ve yasalarla uyumlu olması gerektiğini dile getirdi.

Bunun da Adalet Bakanlığı ve parlamento gibi sivil kurumların görevi olduğunu belirten Dagalu, güvenlik ve askeri reformda başarıya ulaşabilmenin bu kurumları siyasetten uzak tutarak ulusal bir mutabakatla mümkün olabileceğini söyledi.

Güvenlik ve Askeri Reform Konferansı, 29 Mart'a kadar devam edecek.

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Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Yemen'de istikrar ve barışın sağlanması için desteğini dile getirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek’i kabul etti.

Burhan, Sudan’ın, "istikrar, barış ve meşruiyetin yeniden sağlanması için Yemen’i destekleme konusunda istekli olduğunu" vurguladı.

Bin Mubarek de 22 Mart’ta Sudanlı mevkidaşı Ali Sadık ile iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında bir siyasi istişare komitesi kurulmasına yönelik imzaladıkları mutabakat zaptı ve yaptığı görüşmeler hakkında Burhan’a bilgi verdi.

Yemen Dışişleri Bakanı, Sudan'da ulusal uzlaşının sağlanması çabalarına ülkesinin desteğini teyit etti.



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