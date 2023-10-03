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Gündem Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama
Gündem

Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:06:00 -
Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Sudan Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "menfur terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı" belirtilerek, Türkiye ile dayanışma mesajı yer aldı.

Açıklamada, "Türkiye’nin terör tehdidine karşı attığı meşru tüm adımları anlayışla karşılıyoruz. Uluslararası topluma, terörist grupların tehdidine karşı daha fazla işbirliği ve koordinasyon çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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