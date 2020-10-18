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Aktüel Sudan'daki Maarif Okulları'ndan liseye geçiş sınavlarında yüzde yüz başarı
Aktüel

Sudan'daki Maarif Okulları'ndan liseye geçiş sınavlarında yüzde yüz başarı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:38:25 -
Sudan'daki Maarif Okulları'ndan liseye geçiş sınavlarında yüzde yüz başarı

HARTUM (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum İlköğretim Okulu öğrencilerinin tamamı liseye geçiş sınavını kazanarak büyük başarı elde etti.

TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum genelinde 175 bin öğrencinin katılımıyla yapılan İlköğretim Diploma Sınavı (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre öğrencilerinin tamamının kayıt hakkı kazandığını söyledi.

TMV Hartum Kız İlköğretim Okulu öğrencisi Safa Abduh Ahmed Alnozaili'nin 280 tam puan üzerinden 278 puanla ikinci, 276 puan alan TMV Erkek İlköğretim Okulundan 2 öğrencinin dördüncü olduğunu, 6 öğrencinin de ilk 10'a girme başarısını gösterdiğini belirten Keskin, "TMV Hartum Kız ve Erkek İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilerin tamamı İlköğretim Diploma Sınavında yüzde yüz başarı sağlamış ve liselere başvuru hakkını elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Hartum İlköğretim Okulu'ndan 2 öğrenci de geçen seneki liselere giriş sınavında eyalet birincisi olmuştu.

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