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Aktüel

Sudan'da yeni tip koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 02:12:44 -
Sudan'da yeni tip koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi artarak 165’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 19 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Vaka sayısının 3 bin 820'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 165’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 458 kişinin de iyileştiği kaydedildi.



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