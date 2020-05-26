Sudan'da yeni tip koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetti
HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi artarak 165’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 19 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Vaka sayısının 3 bin 820'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 165’e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 458 kişinin de iyileştiği kaydedildi.