  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Sudan’da uçuş yasağı uzatıldı

Sudan’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına getirilen yasağın 12 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 03:39:00 -
Sudan’da uçuş yasağı uzatıldı

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin 28 Haziran'a kadar askıya alınma kararının, 12 Temmuz’a uzatıldığı bildirildi.

Kurum, yasağın iç ve dış hat seferleri için uygulanacağını ancak hava trafiğinin yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi, insani ve teknik yardım, petrol sahalarında çalışanların taşınması ve kargo uçaklarına açık olacağını kaydetti.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 273 artarak 9 bin 257'ye çıktığı Sudan'da, 572 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı