Sudan'da son 5 ayda en az 1200 çocuk hayatını kaybetti!

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (BMMYK), iç savaşın devam ettiği Sudan'da son 5 ayda 9 kampta 5 yaş altı 1200'den fazla çocuğun kızamık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çocuk ölümlerinin, 15 Mayıs - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiği ve bunun bölgedeki BM ekipleri tarafından belgelendiği ifade edildi.

Ayrıca ajansın halk sağlığı direktörü Allen Maina, Sudan'ın diğer bölgelerinde de binlerce şüpheli kolera vakası olduğunu dile getirdi.

Ülke, General Abdülfettah Burhan liderliğindeki Sudan ordusu ile Muhammed Hamdan Dagalo komutasındaki paramiliter yapıya sahip Hızlı Destek Kuvvetleri ((HDK) arasında çatışmalara sahne oluyor.

Çatışmalar başkent Hartum'un yanı sıra diğer kentleri savaş alanına çevirmiş durumda.

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Geçen hafta istifasını açıklayan BM'nin ülkedeki temsilcisi Volker Perthes'e göre en az 5 bin kişi öldürüldü, 12 binden fazla kişi de yaralandı.

Perthes, gerçek ölü sayısının ise muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Hastaneler ve sağlık merkezleri bombalandı

BM göç ajansına göre de, 1 milyondan fazlası komşu ülkelere geçenler olmak üzere 2,5 milyondan fazla Sudanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar ülkenin sağlık sistemini derinden etkiledi, birçok hastane ve tıbbi merkez hizmet dışı kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, savaşın patlak verdiği nisan ayından bu yana sağlık tesislerine yönelik en az 56 saldırı gerçekleşti.

Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yaptığı açıklamada açlık, hastalık, yerinden edilme ve geçim kaynaklarının tahrip edilmesiyle birlikte çatışmaların tüm ülkeyi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

BM: Sudan'da milyonlarca insan insani yardıma muhtaç

OCHA, ülke nüfusunun yarıya yakınının (yaklaşık 25 milyon insan) yıl sonuna kadar insani yardıma ihtiyacı olacağını aktardı.

Ajans, 6,3 milyon insanın da "kıtlık seviyesinden sadece bir adım ötede" olduğunun altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yerlerinden edilen birçok Sudanlının kızamık ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu belirtti.

Güney Sudan ve Etiyopya'ya geçen birçok mülteci de ya kızamığa yakalandı veya yetersiz besleniyor.

Çatışmaların başlamasından bu yana en fazla Sudanlı mülteciyi barındıran Çad'da çocuklar arasında akut beslenme yetersizliği had safhaya ulaştı.

Euronews