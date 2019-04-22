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Sudan’da muhalifler askeri konseyle müzakereleri askıya aldı

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını ve sivil başkanlık konseyi ilanını istişareler için ertelediklerini açıkladı

22 Nisan 2019 Pazartesi 07:04
Sudan’da muhalifler askeri konseyle müzakereleri askıya aldı

Sudan’da 4 aydır süren ülke genelinde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere öncülük eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum’da 15 gündür oturma eyleminin yapıldığı ordu karargahı önünde basın toplantısı düzenledi.

Alanı saatler öncesinden dolduran on binlerce eylemciye seslenen Sudan Meslek Odaları Sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin Askeri Geçiş Konseyiyle her türlü müzakereyi durdurduğunu, gösterilere devam edeceklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; Abdulaziz, “Askeri Konsey, darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ve askeri yönetim düşene kadar gösteri ve oturma eylemlerinin süreceğini ilan ediyoruz. “ diye konuştu.

Devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham eden Abdulaziz, sivil başkanlık konseyinin ilanının istişareler için ertelendiğini dile getirdi.

Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin, başkanlık konseyi ve hükümetteki tüm makamları dolduracağını kaydetti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, eylemler yapan protestoculara uyarılarda bulundu.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, "İşler bu şekilde devam edemez. Güvenlik devletin sorumluluğudur, bunda kesinlikle ihmalkar davranılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Burhan, bu süreci güvenli şekilde atlatmak için geçici hükümetin kuruluşuna ilişkin istişarelere tüm siyasi grupların katılımının zorunlu olduğunu vurguladı.

Burhan, geçiş sürecinin sonunda nezih ve özgür seçimlerin garantisi olma sorumluluğundaki silahlı kuvvetlerin birliğinin ve bütünlüğünün önemini ifade etti.

Konseyin gündemdeki konuları hikmet ve sabırla ele aldığını kaydeden Burhan, siyasi partilerden "vatani sorumluluk ruhuna bağlı kalınması ve suç işleme çağrılarının peşine düşülmemesini" istedi.

Burhan, yolsuzlukla ilgili tüm konuların düzeltilmesi, vatandaşların haklarının geri alınması ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması için kanunun kefil olduğunun altını çizdi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 07:55
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