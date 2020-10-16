  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan’da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı
Aktüel

Sudan’da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 02:08:02 -
Sudan’da Meslek Odaları Birliğinden geçiş hükümetine karşı protesto çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan’da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli gruplarından Meslek Odaları Birliği (SPA), geçici hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

SPA’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, ”Halkımızın, geçiş hükümetinin şu ana kadarki performansına duyduğu meşru öfke, sokağa çıkma ve sıkıntısını ifade etme hakkını destekliyoruz. Devrimcilerimizi halkın özgürlük, barış ve adalet talepleri konusunda ciddiyetin sağlanması için 21 Ekim’de tavır almaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

“Bir yıl önce kurulduğundan bu yana krizler arttı. Hükümetin performansı zayıf ve endişe verici. Hayat şartları dayanılır gibi değil ve güvenlik sorunları devam ediyor.” değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, geçiş dönemi iktidarının çok geç olmadan durumunu değiştirmesi gerektiği vurgulandı.

SPA’nın, Sudan'da 1964'te askeri rejime karşı ilk ayaklanmanın gerçekleştirilmesinin yıl dönümünde gösteri çağrısı yapması dikkati çekti.

General İbrahim Abbud yönetimindeki askeri hükümet, 21 Ekim 1964'teki halk ayaklanmasıyla devrilmişti.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018 devriminin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talebiyle hükümete baskı kurmak için daha önce de ülke genelinde büyük çaplı protesto çağrısı yapmıştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun
Korona Virüs

Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yeni tip koronavirüs belirtilerinden biri olabileceğini..
‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”
Gündem

‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”

Adnan Oktar Suç Örgütü’nden 2017 yılında ayrılan, 11 yıl boyunca şiddet ve cinsel istismara maruz kalan, Ceylan Özgül suç örgütüne ait kan d..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay