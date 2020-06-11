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Sudan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 401’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:58:38 -
Sudan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 401’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 401’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece virüsten ölenlerin sayısı 401'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı ise 155 artışla 6 bin 582’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 202 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, halka evde kalmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

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