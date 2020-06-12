Sudan'da Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 730'a yükseldi
Son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti
HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 6 bin 730'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle toplam 413 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 278 kişi iyileşti.
Afrika genelinde vaka sayısı 220 bine yaklaşırken, 5 bin 881 kişi hayatını kaybetti, 100 bin 797 kişi iyileşti.