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Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik" - "Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:30:40 -
Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'a, başkent Hartum'da, Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

Fahrettin Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyipevine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.


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