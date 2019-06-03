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Sudan'da işler karışık! Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, ordunun Hartum’da demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
Sudan'da işler karışık! Türk vatandaşlarına 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince ülkede ordunun başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sudan'daki Türk vatandaşlarının sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hartum şehir merkezinde halen devam eden olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının mümkünse sokağa çıkmaması ve gösteri alanlarından kesinlikle uzak durmaları önem arz etmektedir." dedi.

"Vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz"

Acil durumlarda büyükelçiliğin aranabileceğini vurgulayan Neziroğlu, "Olayları yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Şimdiye kadar vatandaşlarımızla ilgili bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok." diye konuştu.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
  1. Ordu
  2. Sudan
  3. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği
  4. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu
  5. Sudan'daki Türk vatandaşları
  6. Sokağa çıkmama çağrısı
  7. Sudan darbesi

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