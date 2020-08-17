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Aktüel

Sudan'da halk geçici hükümetin kurulmasının yıl dönümünde sokağa indi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:43:02 -
Sudan'da halk geçici hükümetin kurulmasının yıl dönümünde sokağa indi

HARTUM (AA) - Sudan'da on binlerce kişi, geçici hükümetin kurulmasının 1'inci yılında siyasi reformların tamamlanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

Başkent Hartum ve diğer şehirlerde sokağa inen halk, siyaset ve yargı sisteminde reform yapılmasını ve güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılmasını istedi.

Başbakanlık önünde binlerce kişi toplanırken, yürüyüş sırasında "Özgürlük, Barış, Adalet" sloganları atıldı.

Sudan Doktorlar Komitesi, göstericilerin dağıtılması sırasında aşırı güç kullanılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda protestocu da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 17 Ağustos 2019'da güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.

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