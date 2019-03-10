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Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

Sudan'da, Muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin kızı ve partinin Başkan yardımcısı Meryem el-Mehdi hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mart 2019 Pazar 19:48
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

Sudan'da mahkeme, Muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin kızı ve partinin Başkan yardımcısı Meryem el-Mehdi'yi 1 haftalık hapis cezasına çarptırdı.

Sudan'da mahkeme, Muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi'yi 1 haftalık hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i istifaya çağıran protestolara katıldığı için Mehdi ve beraberindeki 19 parti üyesini mahkum etti.

Ayrıca muhalefet liderinin kızına 2 bin Sudan poundu (42 dolar) para cezası verdi.

Mehdi geçtiğimiz hafta çağrıda bulunmuştu

Geçtiğimiz hafta, eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e görevi bırakması, olağanüstü hali (OHAL) kaldırması ve protesto gösterilerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

''Tüm kadınları bırakın"

Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir, ise dün başkent Hartum'da yaptığı konuşmada, rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılması talimatını verdi.

Sudan'daki protestolar

Cumhurbaşkanı el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetti ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Beşir konuşmasından saatler sonra yayımladığı kararnameyle Cezira Eyaleti Valisi Muhammed Tahir İla'yı başbakanlığa getirdi

Kararları takiben Beşir'in yeniden aday olmak için anayasayı değiştirmesi, hayat pahalılığına zaten tepkili olan protestocuları sokağa döktü.

Protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün raporlarına göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:48
  1. Sudan
  2. el mehdi

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