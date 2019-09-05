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Sudan’da geçici hükümet kuruldu

Sudan’da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 23:04
Sudan’da geçici hükümet kuruldu

Sudan’da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Sudan Başbakanı Abdullah Hamdouk, bu akşam Hartum’da düzenlediği basın toplantısında ülkede 39 aylık geçiş dönemini yönetecek ve 18 bakandan oluşan hükümetin kurulduğunu açıkladı.



21 Ağustos’ta Sudan’ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok, yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Hamdouk’un kurduğu geçici hükümetin kabinesinde yer alacak isimler şöyle:


İçişleri Bakanlığı / Driss Tarifi


Savunma Bakanlığı / Jamal Omar


Dışişleri Bakanlığı / Asmaa Muhammed Abdullah


Maliye Bakanlığı / İbrahim Badawi


Milli Eğitim Bakanlığı / Mohammed Alamin Sekreteri Tom


Sağlık Bakanlığı / Akram Ali Tom


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Madani Abbas Madani


Enerji ve Maden Bakanlığı / Adel Ibrahim


Su Kaynakları Bakanlığı / Yasser Abbas


Tarım Bakanlığı / Issa Othman Sharif


Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı / Lina Sheikh


Adalet Bakanlığı / Nasır el Din Abdul Bari


Gençlik ve Spor Bakanlığı / Walaa Essam Al-Boushi


Yüksek Eğitim Bakanlığı / Intisar Zein küçük


Kültür ve Enformasyon Bakanlığı / Faisal Mohammed Saleh


Awafaf ve Dini İşler Bakanlığı / Nasr al Din Mufreh


Altyapı Bakanlığı / Ahmed Mohamed Taher


Hayvan Kaynakları Bakanlığı / Motasem Mahmoud getirdi


Federal Hükümet Bakanlığı / Yousef Adam Aldai


Kabine / Omar Mounis

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:04
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