Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü
Port Sudan bölgesinde Nuba ve Beni-Amir kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
HARTUM (AA) - Sudan'da çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.
Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.