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Aktüel

Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü

Port Sudan bölgesinde Nuba ve Beni-Amir kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 01:39:50 -
Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü

HARTUM (AA) - Sudan'da çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.

Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.

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