Sudan'da darbeci Avf'ın yerine gelen isim belli oldu

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da yeni durumla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İrfan Neziroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sudan’da Askeri Konsey Başkanı Ibn Avf istifa etti, yerine siyasi olarak bağımsız duruşuyla tanınan Org. Abdulfettah Burhan geldi.

Org. Burhan yemin ederek göreve başladı. Değişiklik halk tarafından çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Sokaktaki tansiyonun düşmesi bekleniyor."