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Sudan’da cuntanın yeni lideri Burhan! Darbeci Avf gitti Suud kuklası geldi

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i devirip, yönetime el koyan Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf, “2 yıllık askeri yönetim başladı” sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden istifa edip, yerini Suud ve BAE yanlısı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’a bıraktı. Halk ise tamamen sivil yönetim talebinde ısrarlı.

14 Nisan 2019 Pazar 11:57
Sudan’da cuntanın yeni lideri Burhan! Darbeci Avf gitti Suud kuklası geldi

Sudan’daki darbe sonrası halkın protestoları askeri yönetimde değişim getirdi...  Siyonist ve evanjeliklerin kışkırtma ve fitnesiyle 19 Aralık’tan beri gösteri yapan halk, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasına sevindi ancak ona darbe yapan yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf’ın da cuntanın başına geçmesine isyan etti. İlk günkü gösterilerde 13 kişinin öldürülmesi ve protesto gösterilerine devam edileceği kararı ve de dünyadan gelen baskılar nedeniyle Korgeneral Avf 24 saat geçmeden istifasını verdi.

Önceki gün ABD, İngiltere, Suud başta olmak üzere Arap dünyasının da görüşleri alınarak askeri geçiş konseyinin belirleneceğini söyleyen Avf, yaptığı görüşmelerde Beşir’e daha önce istifasını veren Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın başa getirilme talimatı aldı. Yemen’deki Sudan askerleri nedeniyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile sıkı ilişkileri bulunan ve Suud yanlısı olduğu  belirtilen Burhan, darbenin üzerinden 24 saat geçmeden görevi Avf’tan devraldı. Halk, Avf’ın gitmesini kutladı ancak Burhan’ın da göreve gelmesine karşı protestolarını sürdürüyor.

Yönetim sivillere devredilsin

ABD’nin de Suud’a yakın olması nedeniyle onayladığı Burhan’ı istemeyen muhalif protestocular gösterilerine devam etme kararı aldı. Sudan’da “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi”ne bağlı Sudan Meslek Odaları (SPA), Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu gibi muhalefet güçler, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebinde ısrar ediyor.

Muhalefetin ortak bildirisinde, başkent Hartum’daki Genelkurmay Başkanlığı önünde ve diğer vilayetlerde, “Yönetimin geçici sivil hükümete tamamen devredilene dek gösteri ve grevlere devam edileceği” duyuruldu. Bildiride, Avf’ın istifasının “yüce devrimin baskısı altında” gerçekleştiği, tüm eski rejim düşene kadar harekete devam edileceği vurgulandı.

Yüzler değişse de kabul etmeyiz

Silahlı Kuvvetlere hitaben “değişen yüzlerin kesinlikle kabul edilmeyeceği” ifade edilerek, ordudan yönetimin derhal “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri” Konseyi aracılığıyla sivil geçiş hükümetine devredilmesi istendi.

Bildiride ayrıca, keyfi kararların derhal iptal edilmesi, eski rejimin tüm yönetici kadrolarının adil bir şekilde mahkemeye çıkarılana dek tutulması talebi de yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 11:57
  1. Sudan
  2. Sudan’daki darbe
  3. Siyonist
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  5. Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
  6. Savunma Bakanı Avad bin Avf
  7. Korgeneral Avf
  8. ABD
  9. İngiltere
  10. Suud
  11. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan
  12. Yemen
  13. Suudi Arabistan
  14. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  15. Sudan Meslek Odaları (SPA)
  16. Nida Sudan İttifakı
  17. Ulusal Birlik Güçleri
  18. Muhalif Toplanma Koalisyonu
  19. Genelkurmay Başkanlığı
  20. Silahlı Kuvvetler
  21. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri

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