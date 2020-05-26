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Aktüel

Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 05:22:10 -
Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı

HARTUM (AA) - Sudan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600’ü aşkın mahkum affedildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600’ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 976 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti.

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