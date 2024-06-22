Sudan’da 18 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Sudan’da bir yılı aşkın süredir yıkıcı bir çatışma yaşandığını kaydeden Othman, ülkede temel insan hakları ve uluslararası hukukun göz ardı edildiğini belirtti. Othman, misyon olarak elde ettikleri bilgilerin, 15 Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki ölümcül çatışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve bunun sivil halkın büyük acılar yaşamasına neden olduğunun altını çizdi.

Sudan’da sağlık tesislerinin yok edildiğini kaydeden Othman, “Tıbbi malzemelerin kritik bölgelere ulaşması da engellendi. Tıbbi tesislerin olmaması veya buralara erişilememesi nedeniyle çatışmalarda yaralanan çok sayıda sivil öldü” dedi. Othman, çatışmanın, sivil nüfusun daha önce görülmemiş düzeylerde kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu kaydederken, “Çatışmanın başladığı Nisan 2023’ten bu yana yaklaşık 9 milyon kişi zorla yerinden edildi. 1.8 milyondan fazla kişi komşu ülkelere kaçtı. Sudan’da yaklaşan kıtlıkla yaklaşık 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya. Aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 5 milyon sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya.