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Dünya Sudan, zorla savaştırılan 143 vatandaşını kurtardı
Dünya

Sudan, zorla savaştırılan 143 vatandaşını kurtardı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütüyle (IOM) iş birliğinde 143 vatandaşını Libya’dan tahliye ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:24:00 -
Sudan, zorla savaştırılan 143 vatandaşını kurtardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan vatandaşlarının IOM ve Trablus’taki Sudan Büyükelçiliğinin koordinasyonunda tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, bu ayın ortalarında da yeni bir grubun tahliyesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Sudan, eylülde de 160 vatandaşını Libya’dan kurtarmıştı. Hartum hükümeti, 5 binden fazla Sudanlının tahliye edildiğini bildirmişti.

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