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Sudan ve Çad'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:34:52 -
Sudan ve Çad'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı

HARTUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 161, Çad'da 35 yeni vaka tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 161 yeni vaka görüldüğü belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1526 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 74 kişinin hayatını kaybettiği, 161 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Çad Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da 35 yeni vakayla toplam vaka sayısının 357'ye yükseldiği duyuruldu.

Son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 40'a yükseldiği bildirildi.



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