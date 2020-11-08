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Aktüel Sudan Uluslararası İş Entegrasyonu Konferansı'nda yaptırımlar sonrasındaki fırsatlar değerlendirildi
Aktüel

Sudan Uluslararası İş Entegrasyonu Konferansı'nda yaptırımlar sonrasındaki fırsatlar değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 03:42:35 -
Sudan Uluslararası İş Entegrasyonu Konferansı'nda yaptırımlar sonrasındaki fırsatlar değerlendirildi

HARTUM (AA) - Sudan İş Konseyi tarafından 2'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Entegrasyonu Konferansı'nda ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından uluslararası ticarete açılacak Sudan'ı yakın gelecekte bekleyen gelişmeler ve yatırım fırsatları ele alındı.

Başkent Hartum'daki Salam Rotana otelde düzenlenen konferansa, Sudan Maliye Bakanı Hiba Muhammed Ali, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Kanada, Fransa, Brezilya gibi ülkelerin büyükelçileri ile yerli ve yabancı çok sayıda iş insanı katıldı.

Sudan'da 600'den fazla üyesi bulunan İş Konseyi'nin organize ettiği konferansta, uluslararası yaptırımların kalkmasının ardından iş dünyasının karşılaşacağı gelişmeler ve fırsatlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sudan iş dünyasının fırsatlara en hızlı entegrasyonu ve adaptasyonu meselesine cevap arandı.

Sudan Maliye Bakanı Hiba Muhammed Ali, konferansta yaptığı konuşmada, Sudan ve dünya ekonomisindeki sıkıntılar, kalkınmada iş insanlarının rolü, iş imkanları gibi konulara değindi.

Ali, "Sudan, şu an kapılarını açtı ve bütün iş insanlarını bekliyor. Hükümet olarak yatırımcılara hatta küçük ölçekli girişimcilere de destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da konuşmasında, Türkiye'deki iş imkanları ile Türkiye-Sudan iş Konseyi'nin faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Neziroğlu, "Sudan en kısa zamanda terör listesinden çıkartılacak. Yatırım, iş fırsatları çoğalacak. Sudan ve Türkiye'deki iş insanları daha sık bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.



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