Sudan: Ülkedeki olaylara BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, New York'taki BM binasında yaptığı açıklamada, Sudan hükümeti ve ordusunun saldırı değil savunma pozisyonunda olduğunu kaydederek, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) farklı kesimler arasında yetkisini kaybettiğini, yağmalamaların da bu gruplar tarafından gerçekleştiğini savundu.

Al-Harith Mohamed, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) rolü hakkındaki bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse BMGK'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz." dedi.

Al-Harith Mohamed, BMGK'nın Sudan meselesini yeterli düzeyde ele aldığını, daha fazla müdahil olmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de iyi niyet girişimlerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Al-Harith Mohamed, "BMGK'nın dahil olması, Afrika Birliği'nin girişimlerini de felç edebilir. Bu nedenle BMGK'nin güçlü bir dil ya da sert adımlarda müdahil olmasını tercih etmiyoruz." açıklamasını yaptı. (İLKHA)

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