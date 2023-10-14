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Gündem Sudan sebeple silahıyla dehşet saçtı
Gündem

Sudan sebeple silahıyla dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 10:27:00 -
Sudan sebeple silahıyla dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt’ta üst kattan su sızdığı için komşusuna kızan adam silahla ateş açtı

Esenyurt’ta dairesine su sızdığı için komşusu ile kavga eden adam, çıkardığı silahla havaya ateş saçtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan iki komşu arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın nedeninin ise üst kat daireden alt kata su sızmasından dolayı çıktığı öğrenildi.

Komşuların tartışması kavgaya dönüşürken eline silah alan adam, kavga ettiği komşusunu korkutmak için havaya birden fazla kez ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kurşun herhangi bir yere isabet etmediği öğrenildi.

Havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.
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