Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti

Sudan ordusu, paramiliter güçlerin safında savaştırılan 30 kadar çocuk askeri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

Sudan Silahlı Kuvvetleri'nden (SAF) yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, daha önceki çatışmalar sırasında isyancı Hızlı Destek Güçleri (RSF) milislerinin saflarında savaşırken gözaltına alınan 18 yaşından küçük 30 çocuğu teslim etti." denildi.

Açıklamada, çocukların ICRC'ye teslim edildiği ardından ailelerine verileceği kaydedildi.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Ulusal Çocuk Esirgeme Konseyine bir mektup göndermiş, mektubunda RSF'nin, "küçük çocukları zorla silah altına alarak ve onları savaşmaya zorlayarak utanç verici davranışlar sergilediğini" belirtmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde SAF ile RSF arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 3 bin kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi yaralandı. (İLKHA)

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