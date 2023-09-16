  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MEB ortaokul ve liseler için 'ortak sınav' kararı almıştı! İşte ayrıntılar

İBB koltuğu da gidebilir! Abladan da yüz bulamayan Ekrem panikte

CHP ve avenesi Sivas olaylarının sorumluluğunu o tarihte kurulmamış olan AK Parti’ye yıkmak istiyor! Yakan da sizsiniz karartan da

Gerçek dost kara günde belli olur! Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk

Yargıtay kararı bozmuştu! FETÖ davasında yeni karar

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

BM Genel Kurulu’na katılacak! Erdoğan bugün ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: OVP'de de bu sene ilk defa 1 trilyon doları aşıyoruz

16 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

16 Eylül 1931: Libyalı Mücahid Lider Ömer Muhtar'ın idam edilmesi
Dünya Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti
Dünya

Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:19:00 -
Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti

Sudan ordusu, paramiliter güçlerin safında savaştırılan 30 kadar çocuk askeri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

Sudan ordusu, paramiliter güçlerin safında savaştırılan 30 kadar çocuk askeri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

Sudan Silahlı Kuvvetleri'nden (SAF) yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, daha önceki çatışmalar sırasında isyancı Hızlı Destek Güçleri (RSF) milislerinin saflarında savaşırken gözaltına alınan 18 yaşından küçük 30 çocuğu teslim etti." denildi.

Açıklamada, çocukların ICRC'ye teslim edildiği ardından ailelerine verileceği kaydedildi.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Ulusal Çocuk Esirgeme Konseyine bir mektup göndermiş, mektubunda RSF'nin, "küçük çocukları zorla silah altına alarak ve onları savaşmaya zorlayarak utanç verici davranışlar sergilediğini" belirtmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde SAF ile RSF arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 3 bin kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi yaralandı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23