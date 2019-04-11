Sudan İslamcı Ümmet Partisi'nden darbe açıklaması! Sudan eski başbakanı Sadık Mehdi'nin bir süredir sokakta olan partisi İslamcı Ümmet Partisi, "Silahlı kuvvetlerin beyanı siyasi geçiş fikrini tamamen yok etti. Sokaklardan çekilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sudan'da İslamcı Ümmet Partisi, "Silahlı kuvvetlerin beyanı siyasi geçiş fikrini tamamen yok etti. Sokaklardan kalmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Sudan'da eski başbakan Sadık Mehdi'nin partisi olan İslamcı Ümmet Partisi, halka çağrı yaptı. Parti'den yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin yönetimini ele geçirme fikribi reddediyoruz. Sokakta kalmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ülkede darbe Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Sudan Devlet Televizyonu'ndan halka hitap etti. Ömer el Beşir'in artık Sudan Devlet Başkanı olmadığını açıklayan Ahmed bin Avf, iki yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini ve yeni bir anayasa hazırlanacağını açıkladı. Ahmed bin Avf, Ömer el Beşir'in halen ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

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