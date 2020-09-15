Sudan hükümetinden Başbakan Hamduk’un BAE’yi ziyaret edeceği iddialarına yalanlama
HARTUM (AA) - Sudan hükümeti, Başbakan Abdullah Hamduk’un Birleşik Arap Emirlikleri’nden resmi davet aldığı iddialarını yalanladı.
Başbakanlık kaynakları, Hamduk'un BAE'yi ziyaret edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, uydurma haberlerin ülkeye zarar verdiğini ifade etti.
Arap ve Sudan basınında Başbakan Hamduk ile Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın perşembe günü BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğine dair haberler yer almıştı.
Hamduk ve Burhan ekim 2019’da BAE’ye 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.