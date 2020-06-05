Sudan Başbakanı Hamduk: "Etiyopya'ya karşı düşmanca yaklaşım içinde değiliz"

HARTUM (AA) - Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, “Etiyopya ile tarihi bağları bulunan komşuluk ilişkilerimiz var. Etiyopya'ya karşı düşmanca bir yaklaşım içinde değiliz." dedi.

Başbakan Hamduk, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Sudan-Etiyopya ilişkisine değindi.

Hamduk, "Etiyopya ile aramızdaki tüm anlaşmazlıkları çözmek ve sınır krizini barışçıl şekilde sona erdirmek için mekanizmalarımız bulunuyor. Etiyopya ile tarihi bağları bulunan komşuluk ilişkilerimiz var. Etiyopya'ya karşı düşmanca bir yaklaşım içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

- "BAE ve Suudi Arabistan ile gerçek bir ortaklık arzuluyoruz"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerine de değinen Hamduk, bu iki ülkeyle gerçek bir ortaklık arzuladıklarını belirtti.

Hamduk, "Tüm taraflara gerçek çıkarlar sağlayan stratejik bir ortaklık üzerinde çalışıyoruz. Kredilere ve hibelere değil, doğal kaynaklarımıza güvenmek istiyoruz." diye konuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu da 25 Mayıs'ta özel bir televizyona verdiği mülakatta, Suudi Arabistan ve BAE'nin, rejim değişikliği sonrasında Sudan'daki geçiş sürecini desteklemek için 3 milyar dolar vadettiğini ancak siyasi nedenlerle bu miktarın yalnızca 500 milyon dolarını teslim aldıklarını belirtmişti.

- Etiyopya-Sudan sınır bölgesindeki gerilim

Etiyopya Ordusunun desteklediği milislerin, 27 ve 28 Mayıs'ta doğudaki Kadarif eyaletindeki sınır hattına düzenlediği saldırılarda, biri asker 2 kişi ölmüş, 7’si asker 10 kişi yaralanmıştı.

Sudan, olaylar nedeniyle Etiyopya'nın Sudan maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından 31 Mayıs’ta yapılan açıklamada, sınır bölgesindeki gerilimi kontrol altına almak için Sudan'a askeri mekanizmalar üzerinden birlikte çalışma ve ortak soruşturma yürütme çağrısında bulunulmuştu.