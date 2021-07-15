Sudan açıkladı: Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya et ihraç edeceğiz

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Nebi Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya et ihraç etmek istediklerini belirtti. Türk yetkililerin Türkiye'ye transit ücreti de kazandıracak bu projeye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın başkenti Hartum'da görüşen Hafız İbrahim Nebi "Sudan etinin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için gerekli uluslararası standartların uygulanması amacıyla karşılıklı organların oluşturulmasını hedeflediklerini" belirtti.

Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Sudan geçmişten bu yana nüfusuna oranla çiftlik hayvanları sayısının yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Hayvancılık Sudan'ın en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor.

Fakat Sudan'da ekonomik koşulların kötü olması nedeniyle Sudan halkının kişi başına düşen et tüketimi yüksek seviyelerde değil.

Sudan, hayvancılığı en önemli ihraç kalemlerinden biri olarak görüyor. Komşu ülkelerine et ve canlı hayvan ihracatında bulunan Sudan bu alanda daha yüksek karşılık alabileceği pazar arayışını sürdürüyor.