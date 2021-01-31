Sucuklu karnabahar tarifi

Düşük karbonhidratlı ve glütensiz, ister bir meze ister bir öğün olarak tüketebileceğiniz mükemmel bir alternatif.

Fırında sucuklu karnabahar

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı tereyağı

8 dilim sucuk

1/4 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

göz kararı tuz ve karabiber, tatlandırmak için

12 dilim sucuk

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

(4 Kişilik - 40 dakika)

Hazırlanışı:

Püre için: Karnabaharı temizleyin, ayıklayın ve orta boy parçalara bölün.

İki yemek kaşığı kaymak ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte mikrodalgada kullanılabilen bir kaba koyun. Üzerini kapatmadan yüksek ısıda 10 dakika mikrodalga fırına verin. Karnabaharı krema ve tereyağı karışımına bulamak için karıştırın. 6 dakika daha ya da gevrek hale gelene kadar tekrar yüksek ısıda mikrodalgada pişirin.

Mikrodalga fırından alın ve 8 dilim pepperoni ve 1/4 bardak mozzarella peyniri ile birlikte yüksek hızda çalışan bir mutfak robotuna koyun. Püre haline getirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Krema ve tereyağını kendi tercih ettiğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz.

Güveç için: Karnabahar püresini 8x8 boyutunda fırında kullanılabilen bir cam kaba koyun. Üzerini 1/2 bardak rendelenmiş mozzarella peyniriyle kaplayın ve pepperonileri dizin.

190 derecede 20 dakika civarında pişirin. Bunun yerine 5 dakika mikrodalgada da pişirebilirsiniz. Sıcak servis yapın.