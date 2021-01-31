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Kadın - Aile Sucuklu karnabahar tarifi
Kadın - Aile

Sucuklu karnabahar tarifi

Sucuklu karnabahar nasıl yapılır? Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu açıdan kilo vermede yardımcı olan karnabaharı mevsimi gelmişken güzel bir tarifle tüketebilirsiniz. İşte nefis fırında sucuklu karnabahar malzemeleri, sucuklu karnabahar tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:25:00 -
Sucuklu karnabahar tarifi

Düşük karbonhidratlı ve glütensiz, ister bir meze ister bir öğün olarak tüketebileceğiniz mükemmel bir alternatif.

Fırında sucuklu karnabahar

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar
2 yemek kaşığı kaymak
1 yemek kaşığı tereyağı
8 dilim sucuk
1/4 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
göz kararı tuz ve karabiber, tatlandırmak için
12 dilim sucuk
1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

(4 Kişilik - 40 dakika)

Hazırlanışı:

Püre için: Karnabaharı temizleyin, ayıklayın ve orta boy parçalara bölün.

İki yemek kaşığı kaymak ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte mikrodalgada kullanılabilen bir kaba koyun. Üzerini kapatmadan yüksek ısıda 10 dakika mikrodalga fırına verin. Karnabaharı krema ve tereyağı karışımına bulamak için karıştırın. 6 dakika daha ya da gevrek hale gelene kadar tekrar yüksek ısıda mikrodalgada pişirin.

Mikrodalga fırından alın ve 8 dilim pepperoni ve 1/4 bardak mozzarella peyniri ile birlikte yüksek hızda çalışan bir mutfak robotuna koyun. Püre haline getirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Krema ve tereyağını kendi tercih ettiğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz.

Güveç için: Karnabahar püresini 8x8 boyutunda fırında kullanılabilen bir cam kaba koyun. Üzerini 1/2 bardak rendelenmiş mozzarella peyniriyle kaplayın ve pepperonileri dizin.

190 derecede 20 dakika civarında pişirin. Bunun yerine 5 dakika mikrodalgada da pişirebilirsiniz. Sıcak servis yapın.

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