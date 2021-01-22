Sucuklu domatesli makarna tarifi
Makarna en sevilen yemeklerdendir. Özellikle çocukların sevdiği makarnayı sebze ve soslarla daha besleyici hale dönüştürmek mümkün. Sucuklu domates makarna nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sucuklu makarna tarifi, sucuklu domates soslu makarna nasıl yapılır?
Sucuklu domates soslu makarna tarifi
Malzemeler
1 paket makarna
1 domates
1 kuru soğan
1 demet maydanoz
Sucuk
1 tatlı kaşığı nane
Bir tutam karabiber
Bir tutam pul biber
1 yemek kaşığı domates
Biber salçası
Yapılışı
Makarnamızı haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra bir tencereye yağımızı döküyoruz. Soğanlarımızı yemeklik doğrayıp,salçayıda katıp kavuralım. Sonra domateslerde küp doğranıp atalım ve karıştıralım. Sucukları ister büyük ister küçük doğrayıp tenceremize ilave edelim ve baharatlarımızı ilave edip karıştıralım. Makarnamızıda tencereye alıp 3 dk daha pişirip kapatalım. Sıcak servis edelim. Afiyet olsun.