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Gündem Sucuk yapacaklardı! 700 kg at ve eşek eti yakalandı
Gündem

Sucuk yapacaklardı! 700 kg at ve eşek eti yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 00:48:00 -
Sucuk yapacaklardı! 700 kg at ve eşek eti yakalandı

Kesimi Adana'da yapılan 700 kg at ve eşek eti Sakarya'da yakalandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda at ve eşek etleri ele geçirildi.

Sucuk yapacaklardı!

Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde tırın dorsesinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

İnceleme başlatan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.’nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Operasyona ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
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