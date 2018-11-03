Sucuk salamda menenjit tehlikesi



Minik Bebek Acılar İçinde Ağlamaya Başladı. Anne Buzdolabını Açtığında Yaptığı Hatanın Farkına Vardı.

2014 yılının Haziran ayında Lucinda, iki yaşındaki oğlunda bir gariplik fark etti. Çocuk sürekli ağlıyordu, ateşi çok yüksekti ve bütün vücudu kıpkırmızıydı. Bir kızı daha vardı ve kızı iki yaşındayken acıktığında ağladığında anlayabiliyordu. Ancak oğlunun ağlamasının sebebi acıkmış olmaması değildi.

Çocuk birden kıpkırmızı kesildi. Oğlunun ateşini kontrol eden anne, onun 39 derece ateşi olduğunu görünce hemen hastaneye gitti.

Doktorlar, çocuğun listeria enfeksiyonu kaptığını ve bunun da beynine sıçradığını ifade etti. Zavallı anne doktorların söylediklerine inanamadı.

Listeria, hamilelik süreci sırasında annenin yediği bir yiyecekten karnındaki bebeğine bakteri geçmesi türünden bir enfeksiyon. Anne Lucinda'nın böyle bir rahatsızlıktan haberi bile yoktu ve oğluna hangi yiyecekten bakteri sıçradığını merak ediyordu.

Lucinda çok şaşırdı. Hamilelik süreci boyunca iyi beslendiğini, oğlu dünyaya geldikten sonra da ona sağlıklı şeyler yedirdiğini düşünüyordu. Kızına hamileyken ne yediyse, oğluna hamileyken de onları yemişti.

Soğuk tüketilen yiyecekler

Peki oğlunun enfeksiyon kapmasına neden olan neydi?

Listeria bakterisi yiyeceklerin işlenmesi sırasında besinlere yerleşiyor.. Bakteri, buzdolabında çoğalabiliyor ve hatta dondurucu soğuklarda bile hayatta kalabiliyor.. Bakteriyi öldürmek için 70 derece sıcaklık gerekiyor.

Sosis, salam, sucuk gibi ince kesim besinlerin bakterilerin içlerine sızması konusunda zaafları var. Pastörize edilmemiş sütlere de listeria bakterisi yerleşebiliyor. Hekimlerin uyarısına göre hamile annelerin bu tür besinlerden kaçınması gerekiyor.