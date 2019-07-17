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Suçu örtmeye çalışıyorlar! PKK paçavrası Tunceli’deki patlamayı devlete yıktı

PKK'nın yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesi, PKK'nın döşediği EYP ile Tunceli’de hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşleri öldüren patlamanın suçunu devlete yıkmaya çalıştı. PKK’nın yayın organı, Diyarbakır ve Urfa barosuna dayandırarak yaptığı haberde, patlayan bombanın EYP değil devletin döşediği mayın olduğunu iddia ederek, PKK terör örgütünün katliamını örtbas etmeye çalıştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Suçu örtmeye çalışıyorlar! PKK paçavrası Tunceli’deki patlamayı devlete yıktı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Terör Örgütü PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, geçtiğimiz gün Tunceli Ovacık kırsalında iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan patlamayı devletin suçu olarak lanse etti. PKK’nın döşediği bilinen EYP’lerin “mayın” olduğunu ileri süren Yeni Yaşam gazetesi, devleti çocukların ölümüne sebebiyet vermekle suçladı.

PKK’nın suçunu devletin suçuymuş gibi gösterdiler

PKK terörünün bitirilmesine yönelik düzenlenen operasyonlara karşı çıkan ve devlet karşıtı yayınlarıyla bilinen Yeni Yaşam Gazetesi, bu kez de PKK terörünü devlet suçuymuş gibi göstererek algı oluşturmaya çalıştı. Terör örgütü PKK destekçisi paçavra, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin “Savaşın çocuğun yaşam alanına sıçraması ve savaş artıklarının çocukların yaşam ve oyun alanlarından temizlenmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması çocuk ölümlerine neden olmaktadır.” dediğini iddia ederek suçlu olarak devleti gösterdi. PKK’ya karşı yürütülen operasyonları “savaş” olarak niteleyen paçavra, devletin mayın döşediğini ileri sürerek, terör örgütü PKK’nın suçunu örtmeye çalıştı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Ayaz güloğlu Nupelda Güloğlu

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