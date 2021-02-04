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Dünya Suçlular için bulunmaz nimet... AB'yi harekete geçiren skandalın ardından Anastasiadis'ten savunma: Bilmiyordum
Dünya

Suçlular için bulunmaz nimet... AB'yi harekete geçiren skandalın ardından Anastasiadis'ten savunma: Bilmiyordum

Avrupa Birliği, özellikle suçluların kullandığı "Altın Pasaport" ile birçok kişiye vatandaşlık satan GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren Anastasiadis, çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 07:52:00 -
Suçlular için bulunmaz nimet... AB'yi harekete geçiren skandalın ardından Anastasiadis'ten savunma: Bilmiyordum

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Başkan Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevap verdi.

Rum yerel medyasında yer alan haberlerde GKRY Başsavcılığının, Altın Pasaport uygulamasının Avrupa Hukuku’nu ihlal ettiği konusunda Rum İçişleri Bakanlığına mektup göndererek 2015 ve 2016 tarihlerinde olmak üzere toplamda en az 2 defa Bakanlığı uyardığı belirtildi. Fakat Rum yönetiminin bu uyarıları dikkate almayıp, şeffaf olmayan prosedürler ile vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini bildiren yerel medya, Avrupa Komisyonu’nun müdahale ederek Güney Kıbrıs hakkında ihlal prosedürü başlattığını kaydetti.

"Fahri Vatandaşlıklar" haricindeki vatandaşlık başvurularının, devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını ifade eden Başkan Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Araştırma Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai olarak vatandaşlık yerine "Fahri Vatandaşlık" verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica, Ay.Napa Marinası’nda da” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, Rum medyası Anastasiadis’in damadı olan Yannis Misirli’nin, Ay.Napa Marinası’nın yönetim kurulunda bulunduğunu, bu projenin ortağı veya müdürü olan bazı kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık verildiğini ve Eşi Andri’nin kardeşinin oğlunun Sokratis Hasikos’un ofisinde çalıştığını ve Meclis’te vatandaşlıklar konusunda Hasikos’u temsil ettiğini iddia etti.

Kendisine yöneltilen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında neden bir tüzük bulunmadığı sorusunu cevaplayan Başkan Anastasiadis, “Tüzük olmadığında, kriterlerde ve kararlarda esneklik olur” dedi.

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