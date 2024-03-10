Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan
Katil İsrail'in Müslümanlara yaptığı zulüm tüm dünyada tepki çekerken, Hindistan'da polisin namaz kılan Müslümanlara yaptığı eziyet kameralara yansıdı.
Hindistan'da cuma namazı kılan Müslümanlara polisin yaptığı kötü muamele büyük tepki çekti. Namaz kılanların tekme ile ibadetlerinin bölündüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail ve Hindistan ilişkisi
Zulümde birleşen iki ülke arasında büyük bir ekonomik ve askeri işbirliği mevcut. Geçtiğimiz günlerde Gazze'de Hintli askerlerin kullanılması bile iddia edilmişti.
Ekonomi
Hindistan’da dünyaca ünlü Türk halıları ilgiyle karşılandı! Türk şirketleri dev randevu için oradaydı
Dünya
Afganistan'da Taliban himayesinde rahatça gezen Brezilyalı turist, Hindistan'da toplu tecavüze uğradı!