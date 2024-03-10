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Dünya Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan
Dünya

Suçları namaz kılmak! Ha İsrail ha Hindistan

Yeniakit Publisher
2024-03-10 02:10:00 -

Katil İsrail'in Müslümanlara yaptığı zulüm tüm dünyada tepki çekerken, Hindistan'da polisin namaz kılan Müslümanlara yaptığı eziyet kameralara yansıdı.

Hindistan'da cuma namazı kılan Müslümanlara polisin yaptığı kötü muamele büyük tepki çekti. Namaz kılanların tekme ile ibadetlerinin bölündüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail ve Hindistan ilişkisi

Zulümde birleşen iki ülke arasında büyük bir ekonomik ve askeri işbirliği mevcut. Geçtiğimiz günlerde Gazze'de Hintli askerlerin kullanılması bile iddia edilmişti.

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