  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Suç üstü yakalanan kurbağa avcılarına binlerce lira ceza
Yerel

Suç üstü yakalanan kurbağa avcılarına binlerce lira ceza

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, yasak olmasına rağmen kurbağa avı yaparken suç üstü yakalanan 5 kişiye 9 bin 700 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:45:00 -
Suç üstü yakalanan kurbağa avcılarına binlerce lira ceza

Bingöl'de yasak olmasına rağmen kurbağa avı yapan 5 şahsa 9 bin 700 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sancak Beldesi Karapınar ve Küçükbaşköy Mahalleri arasında kalan derede kurbağa avı yapıldığına dair istihbarat aldı. Elde ettikleri bilgi sonrası harekete geçen ekipler, yasak olmasına rağmen kurbağa avı yapan 5 kişiyi 95 adet kurbağa ile birlikte suç üstü yakaladı.

Kişi başı bin 940 TL ceza kesildi

Suç üstü yakalanan şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kişi başı bin 940 TL olmak üzere toplam 9 bin 700 TL idari para cezası kesilirken, şahısların yakaladığı kurbağalar ise doğal ortamlarına bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yat..
Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler
Dünya

Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler

Sahadan alınan bilgilere göre; Azerbaycan'ın, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemini farklı yönlerde imha ettiği b..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı