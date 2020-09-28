Suç üstü yakalanan kurbağa avcılarına binlerce lira ceza

Bingöl'de yasak olmasına rağmen kurbağa avı yapan 5 şahsa 9 bin 700 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sancak Beldesi Karapınar ve Küçükbaşköy Mahalleri arasında kalan derede kurbağa avı yapıldığına dair istihbarat aldı. Elde ettikleri bilgi sonrası harekete geçen ekipler, yasak olmasına rağmen kurbağa avı yapan 5 kişiyi 95 adet kurbağa ile birlikte suç üstü yakaladı.

Kişi başı bin 940 TL ceza kesildi

Suç üstü yakalanan şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kişi başı bin 940 TL olmak üzere toplam 9 bin 700 TL idari para cezası kesilirken, şahısların yakaladığı kurbağalar ise doğal ortamlarına bırakıldı.