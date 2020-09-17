Suç unsuru oluşmadığı için beraat ettiler

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan gerekçeli kararda, firari Mehmet Aydın’ın ekonomik çıkar amacı güden ve hiyerarşik yapısı bulunan örgütün kurucusu ve tepe yönetici olduğu anlatılarak, dosyası ayrılan tutuksuz 28 sanık hakkında, ‘suç işlemek için kurulan örgüte üye olma’, ‘malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak’ ve ‘örgüte bilerek, isteyerek yardım etme’ suçlarından dava açıldığı anımsatıldı.

Aydın'ın akrabasıan da berat

Kararda, firari Aydın’ın akrabası Melih Tayyip Kuş’un da aralarında bulunduğu 28 sanığın savunmaları, müşteki beyanları, MASAK raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Bu kapsamda sanıklar hakkında ‘suç işlemek için kurulan örgüte üye olma’, ‘malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak’ ve ‘örgüte bilerek, isteyerek yardım etme’ suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildiği kaydedildi.