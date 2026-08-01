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Yerel Suç örgütünün silahlı eylem hazırlığı önlendi
Yerel

Suç örgütünün silahlı eylem hazırlığı önlendi

Yeniakit Publisher
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Suç örgütünün silahlı eylem hazırlığı önlendi

Muğla merkezli üç ilde yürütülen soruşturmada, işletmelerden para almaya çalıştığı ve taleplerinin karşılanmaması durumunda silahlı saldırı planladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma, bir organize suç örgütünün yeni bir eylem için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat şubelerinin ortak çalışmasında, örgütün yönetici ve üyelerinin Bodrum’da bulunduğu tespit edildi. İlçedeki bir otele düzenlenen baskında Ç.Ç. ile R.E., konakladıkları odada gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir organize suç örgütünün yöneticisi ve üyeleriyle birlikte eylem hazırlığında olduğu yönündeki bilgiler üzerine, şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ç.Ç. ve R.E.'yi konakladıkları odada yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu; örgüt yöneticisinin talimatıyla farklı illerdeki işletmelerden maddi menfaat temin edilmeye çalışıldığı, sağlanamaması halinde ise silahlı eylem planlandığı belirlendi. Ayrıca, muhtemel eylemler için araç, silah, mühimmat ve çelik yelek teminine ilişkin yazışmalar da ortaya çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen M.M.Y.'yi İstanbul'da, O.Z. ve B.A.'yı ise İzmir'de düzenlenen operasyonlarla yakalayarak Bodrum’a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ve R.E. tutuklanırken, O.Z., B.A. ve M.M.Y. ise serbest bırakıldı.

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